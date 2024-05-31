أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، في جميع التهم الجنائية الـ34 الموجهة ضده بشأن تزوير السجلات المالية في قضية أموال شراء صمت ممثلة إباحية عن علاقة جمعتهما، ليصبح أول رئيس سابق يخضع للمحاكمة ويدان بارتكاب جريمة.

ووافقت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصا بالإجماع على الحكم بعد مداولات استمرت يومين، ليجدوا أن ترامب زور السجلات للتغطية على مدفوعات تصل إلى 130 ألف دولار قبل انتخابات عام 2016 لممثلة أفلام إباحية لجعلها تلتزم الصمت بشأن علاقة جنسية معه قبل ذلك بسنوات.

وبهذه الإدانة، طرحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أسئلة حول ما إذا كان لا يزال بإمكان ترامب أن يصبح رئيسا، وما يقوله الدستور الأمريكي في هذه الحال، والخطوات التالية له.

*هل يصبح رئيسا بعد الإدانة؟

ترامب هو مرشح الحزب الجمهوري المفترض في سباق الانتخابات الرئاسية لهذا العام، ويظل مؤهلا لإجراء حملة انتخابية للرئاسة والخدمة حال انتخابه.

ويتطلب الدستور الأمريكي أن يكون المرشح للرئاسة بعمر لا يقل عن 35 عاما، ومواطن أمريكي، ومقيم في البلد لما لا يقل عن 14 عاما. ويمنع التعديل الـ14، الذي وافق عليه الكونجرس بعد الحرب الأهلية، أي شخص شارك في تمرد من الترشح للرئاسة، لكن ترامب لم يدان بالتمرد في لوائح الاتهام الثلاثة الأخرى التي لا تزال موجهة ضده.

وسيكون أمام فريق ترامب القانوني 30 يوما من صدور حكم نيويورك لتقديم إشعار بالاستئناف وستة أشهر لتقديم استئناف كامل. ووفقا لـ"واشنطن بوست"، ستمتد أي عملية طعون على الأرجح لما بعد انتخابات الرئاسة في 5 نوفمبر.

وقال خبراء قانون إنه من المعقول أن توافق محكمة استئناف على إبقاء حكم ترامب حتى بعد الفصل في الاستئناف.

* كيف يؤثر الحكم على ترشحه؟

أظهرت استطلاعات الرأي قبل حكم الإدانة، يوم الخميس، تراجع طفيف ولكن ربما يكون حاسما في دعم ترامب حال إدانته بارتكاب جريمة.

وحتى نهاية 2023، أظهرت استطلاعات الرأي أن صدور إدانة من شأنها أن تغير الهوامش بين 5 و14 نقطة لصالح الرئيس جو بايدن.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" و"إبسوس" الشهر الماضي تحولا بنقطتين لصالح بايدن حال إدانة ترامب، مع تغيير أكبر بست نقاط إذا تم سجن ترامب نتيجة لذلك.

واختبرت تلك الاستطلاعات إدانة ترامب بأي جريمة. ولطالما اعتبر الأمريكيون أن اتهامات مانهاتن أقل خطورة. أما فيما يتعلق بالإدانة في هذه المحاكمة، أظهر استطلاع أجرته "آيه بي سي نيوز" و"إبسوس" الشهر الماضي أن الإدانة قضية نيويورك ستسبب في جعل 20% من أنصار ترامب على الأقل "يعيدون النظر" في التصويت لصالحه. وقال أربعة في المائة أنهم سيتخلون عنه.

* هل يستطيع العفو عن نفسه؟

حال أصبح ترامب رئيسا مرة أخرى، لن تنطبق سلطته الفيدرالية على إصدار العفو على إدانة نيويورك في الـ34 تهمة المتعلقة بمحاكمة أموال شراء الصمت.

وسواء كان يمكن لرئيس مُنصّب، العفو عن نفسه في جرائم فيدرالية هو أمر أقل وضوحا، وفقا لـ"واشنطن بوست"، مشيرة إلى أنها مساحة من القانون الفيدرالي لم يتم اختبارها من قبل.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن ترامب متهم في محكمة فيدرالية في فلوريدا بإساءة التعامل مع وثائق سرية ومحاولة عرقلة الجهود الحكومية لاستعادتها، كما أنه متهم في محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن بالتآمر لعرقلة نتائج انتخابات 2020 التي خسر فيها. وقد أقر بعدم الذنب في كلا القضيتين.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن إدانة نيويورك ليس لها تأثير قانوني على القضايا الأخرى، التي يبدو أنها لن تحال على الأرجح للمحكمة قبل انتخابات نوفمبر.