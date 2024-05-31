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الكومي يفجر مفاجأة بشأن قضية الشيبي والشحات

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 12:07 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 12:07 م

فجر إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، مفاجأة بشأن القضية المثارة بين محمد الشيبي لاعب بيراميدز، ونظيره حسين الشحات، لاعب الأهلي، بعد قرار حبس الأخير سنة مع إيقاف التنفيذ الصادر عن محكمة جنح مدينة نصر.

قال إيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" لا صحة لمنع حسين الشحات من المشاركة مع الأهلي لمدة 5 سنوات مثلما تردد ببعض وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة".

أضاف:" حسين الشحات يحق له الاستئناف على الحكم خلال 10 أيام ، ولا يحق لمحمد الشيبي الاستئناف على إيقافه لستة مباريات".

أتم:" اتحاد الكرة خاطب بيراميدز في شهر يناير الماضي، وأخبره بعدم قانونية اللجوء للمحاكم المدنية بشأن أزمة الشيبي والشحات ولكن النادي السماوي قرر الاستمرار في قضيته".


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