انفجارات عنيفة تهز صنعاء والحديدة إثر غارات للتحالف الأمريكي البريطاني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هزت انفجارات عنيفة، مساء الخميس، العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غربي اليمن)، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن "ثلاث غارات للعدوان الأمريكي البريطاني استهدفت منطقة النهدين بمديرية السبعين".

وأشارت إلى أن غارة أخرى" استهدفت محيط مطار صنعاء الدولي، فيما استهدفت غارتان جويتان منطقة جربان بمديرية سنحان، شمالي صنعاء".

وفي محافظة الحديدة، ذكرت قناة المسيرة، أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني، شن أربع غارات على مديرية الحوك".

ولم تعلن القناة عن سقوط أي خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وجاءت هذه الغارات بعد يوم من إعلان الحوثيين، عن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت سفنا من بينها أمريكية في البحار الأحمر، والمتوسط، والعربي.

ومنذ 12 يناير الماضي تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع للحوثيين، ردا على هجمات تشنها الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل.