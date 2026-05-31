سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب في محل تسالي بمنطقة نفق الرشاح بالخصوص في محافظة القليوبية، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل تسالي بمنطقة نفق الرشاح بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وبالمعاينة، كشفت الأجهزة المعنية عن نشوب الحريق بمحل تسالي بمنطقة نفق الرشاح بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتمت أعمال التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب الحريق.