محافظ بني سويف: حظر مرور النقل الثقيل بالكوبرى العلوي القديم وتحويلها لمحور عدلي منصور

استعرض المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، تقرير اللجنة التي أمر بتشكيلها لدراسة الحركة المرورية على محور عدلي منصور، لتحقيق السيولة المرورية وتحديد مسارات وحركة النقل الثقيل، خاصة مع قرب افتتاح المشروع رسميًا ودخوله الخدمة.

وعقدت اللجنة اجتماعًا برئاسة اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام واتُفق على تحديد خط سير سيارات النقل الثقيل في الاتجاهين الشرقي والغربي، وتقرر إلغاء حركة مرورها من كوبري النيل القديم وطريق السادات،على أن تسلك بدلًا منه محور عدلي منصور، بالإضافة إلى إلغاء مرور سيارات النقل الثقيل القادمة من مثلث سنور مرورًا بميدان الحمرايا وصولًا إلى بياض العرب ومنه إلى الاتجاه البحري، وتستبدل بخط سير يبدأ من مثلث سنور ثم طريق الشيخ فضل أمام مصنع تيتان وصولًا إلى محور عدلي منصور، ويستثنى من ذلك سيارات الإمداد والتموين وبعض السيارات "التي ترى المحافظة والمرور" ضرورة مرورها عبر الكوبري القديم.

وبالنسبة للاتجاه الغربي، فقد ارتأت اللجنة أن المسارات الموجودة على الطبيعة مناسبة للحركة المرورية، نظرًا لوجود نزلة على طريق القاهرة/أسيوط الزراعي، ووجود نزلة من المحور على طريق دمو في الاتجاه الأول ومنه إلى الطريق الصحراوي الغربي، ووجود نزلة على طريق دمو الاتجاه الثاني ومنه إلى الطريق الدائري لبني سويف ومنه إلى الاتجاه القبلي، بالإضافة إلى وجود طلعة من طريق دمو في الاتجاه الأول وطلعة آخرى إلى طريق دمو في الاتجاه الثاني.

وكلف المحافظ السكرتير العام رئيس اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية من الطرق والكباري والوحدة المحلية والمرور لتركيب العلامات الإرشادية المرورية التي توضح اتجاهات ومسارات خطوط سيارات النقل الثقيل، مع قيام المرور بمتابعة التزام السائقين بالمسارات المحددة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الملتزمين.