أكد تقرير صحفي على توصل يوفنتوس لاتفاق مع مانشستر يونايتد، يقضي بعقد صفقة تبادلية ضخمة بين الناديين.

ووفقا لما ورد عن شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن إدارة يوفنتوس قد تمكنت من التوصل لاتفاق مبدئي مع نظيرتها في مانشستر يونايتد، يخول للسيدة العجوز الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مقابل انضمام الأرجنتيني باولو ديبالا إلى الشياطين الحمر.

وذكرت الشبكة، في حديثها، أن حسم الصفقة بصورة رسمية قد بات في حاجة لتوصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع ديبالا.

وكانت تقارير مختلفة قد كشفت النقاب، مساء الثلاثاء، عن وصول وكيل أعمال ديبالا إلى إنجلترا، من أجل التفاوض بشأن إمكانية انتقال موكله إلى مسرح الأحلام، هذا الصيف، على الرغم مما تواتر عن تطلع اللاعب المُلقب بالجوهرة للبقاء في يوفنتوس، وعدم مغادرته لقلعة "أليانز ستاديوم"، قبل الحديث مع إدارة النادي المُنتمي إلى مدينة تورينو.

ويرغب يوفنتوس في التعاقد مع لوكاكو، رغبة من النادي الإيطالي في تعزيز قائمة الفريق بمهاجم جديد، خاصة مع اقتراب الأرجنتيني جونزالو هيجوايين من الرحيل.

يُذكر أن لوكاكو كان محلا للاهتمام من قبل إنتر ميلان، بتوصية خاصة من مدرب النيرادزوري، الإيطالي أنطونيو كونتي، بيد أن إدارة الأفاعي قد أخفقت في تلبية مطالب مانشستر يونايتد المالية.