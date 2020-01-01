 الحكومة البريطانية تعيد فرض القيود في شمالي إنجلترا بسبب كورونا  - بوابة الشروق
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الحكومة البريطانية تعيد فرض القيود في شمالي إنجلترا بسبب كورونا 

أرشيفية
أرشيفية
لندن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 12:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 12:53 ص

أعادت الحكومة البريطانية فرض القيود على الحياة الاجتماعية في منطقة بشمالي إنجلترا بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه حتى منتصف ليل الخميس، يجب أن لا يلتقي الأشخاص من أسر مختلفة داخل البيوت في منطقة مانشستر الكبرى، ثاني أكبر منطقة حضرية في إنجلترا.

كما ستطبق نفس التعليمات على المناطق المحيطة بمقاطعات لانكشاير وويست يوركشاير.

وقال هانكوك إن "الأسر تلتقي وانخفاض الالتزام بالتباعد الاجتماعي هو أحد أسباب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا" في المملكة المتحدة. وكان عدد الإصابات اليومية قد شهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة بعد أسابيع من التراجع.

يشار إلى أن المنطقة المتضررة بها عدد كبير من المسلمين، ويأتي فرض القيود قبل الاحتفال بعيد عيد الأضحى اليوم الجمعة.


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