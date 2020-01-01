 مستشفى فرشوط للعزل تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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مستشفى فرشوط للعزل تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

حمادة عاشور
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 2:07 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 2:07 م

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن مستشفى فرشوط للعزل سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد خروج أخر 3 حالات من المستشفى صباح اليوم، لافتًا إلى تعافي وخروج 273 حالة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية؛ بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير لكل من يمثلون خط الدفاع الأول من أطقم طبية وعاملين في المجال الصحي وقال إنهم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير.

ودعا المحافظ المواطنين بالاستمرار في ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن أماكن الزحام.

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