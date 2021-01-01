إسرائيل تنتقد إيران عقب هجوم استهدف ناقلة نفط في خليج عمان: مصدر الإرهاب والدمار

انتقدت إسرائيل، إيران، عقب هجوم استهدف ناقلة نفط في خليج عمان.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في تغريدة في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة: "إيران لا تمثل مشكلة لإسرائيل فحسب، بل هي مصدر الإرهاب والدمار وعدم الاستقرار الذي يلحق بنا الأذى جميعا".

ويبدو أن الهجوم نفذته طائرات إيرانية مسيرة، بحسب تقرير أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر إسرائيلية.

وكتب لابيد أنه أكد لوزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على الحاجة إلى رد حاسم على الهجوم الإيراني. كما أصدر تعليماته لسفارات بلاده في واشنطن ولندن والأمم المتحدة بالتواصل مع جهات الاتصال المناسبة في المنظمة الدولية.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء ذكرت أمس الجمعة، أن ناقلة نفط تعرضت لهجوم في بحر العرب، قبالة سواحل عمان، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقهما.

وقالت شركة "زودياك ماريتايم"، المشغلة للسفينة الإسرائيلية، ومقرها بريطانيا، في بيان أوردته الوكالة إن الناقلة "مرسر ستريت" البالغ طولها 600 قدم تعرضت لهجوم شمالي المحيط الهندي،وهي في طريقها من دار السلام، عاصمة تنزانيا، إلى ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الشركة أن اثنين من أفراد طاقم السفينة لقيا حتفهما في الهجوم. وأوضحت أن القتيلين، روماني وبريطاني، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى.

وأكدت الشركة أنه لم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث، وأن "التحقيق جار".

وتعود ملكية شركة "زودياك ماريتايم" لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

وذكرت قناة العالم الإيرانية الحكومية- دون تحديد من يقف وراء الهجوم- إن السفينة تم استهدافها في رد انتقامي على ضربة جوية إسرائيلية على سوريا.

وشهدت المنطقة هجمات متكررة على سفن إسرائيلية وإيرانية منذ فبراير من هذا العام، وتلقى كل دولة منهما بالمسؤولية في تلك الهجمات على الآخرى، وتنفى كل منهما مسؤوليتها.