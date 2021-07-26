الأمن العراقي يعتقل 7 من عناصر داعش في كركوك

أعلن جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية اليوم السبت عن اعتقال 7 من عناصر الخلايا النائمة بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، أن جهاز الاستخبارات في الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية تمكن من اعتقال 7 من عناصر الخلايا النائمة في تنظيم داعش في عملية استباقية وفق قانون الإرهاب بمحافظة كركوك.

وأوضح البيان أن المعتقلين اعترفوا، خلال سير التحقيق، بأنهم بايعوا عصابات داعش وكانوا يوفرون الدعم اللوجيستي لعناصر داعش الإرهابية.