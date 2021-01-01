رئيس وزراء فلسطين: سنبقى مُستفزَين حتى تعيش بلادنا حرة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، إن قضية بلادها مزرعة في الوجدان العربي سواء في الماضي أو الحاضر، مؤكدًا أن القضية "تعشعش" في قلب كل إنسان عربي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل" على القناة الأولى، مساء الجمعة، أن هذه المكانة موجودة داخل قلوب العرب في الشق الآسيوي أو الشق الإفريقي، مشددًا على أن فلسطين هي الجامع بين الشقين.

وأشار إلى الاستمرار مُستفزَين إلى أن تعيش فلسطين حرية عربية، وتُكمِل دئراة الحال العربي الكل، مشيرًا إلى أن هذا الوجدان يُشكل رمزية عالية ما تشكل أيضًا فلسطين له هذه الرمزية.

وأشار إلى أن العرب حاربوا من أجل فلسطين وتظاهروها وصّلوا من أجلها على مدار التاريخ، موضحًا أن الوجدان العربي حي وغاضب من أجل فلسطين.

وتابع: "هذا الوجدان العربي سيبقى حيًّا ويحمل فلسطين على أكفه لأنها تمثّل قضية العرب المركزية.. الوجدان العربي سيستقر عندما يستقر الحال بفلسطين".

وأوضح أشتية، أن الغضب في الوجدان العربي يُترجم عبر التأييد والدعوات وكل معاني دعم صمود الشعب الفلسطيني في كل المناطق.