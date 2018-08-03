رئيس حزب الخضر بألمانيا ترفض الرجوع إلى استخدام الطاقة النووية

أعربت ريكاردا لانج، رئيس حزب الخضر الألماني، عن رفضها الرجوع إلى استخدام المفاعلات النووية في توليد الطاقة.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني اليوم الأحد، قالت لانج معلقة على ما صرح به وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر حول ضرورة إبقاء مفاعلات نووية متصلة بالشبكة حتى 2024 إذا لزم الأمر: "ما يريده كريستيان ليندنر ليس شيئا آخر سوى الرجوع إلى الطاقة النووية، وهذا لن يحدث في وجودنا على أي حال".

وكان ليندنر صرح قبل ظهر اليوم بأنه يرى أن هناك الكثير من الأمور التي تدعو إلى عدم إغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والصديقة للمناخ بل تدعو إلى تمديد استخدامها إلى 2024 إذا لزم الأمر.

يذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا برئاسة المستشار أولاف شولتس يضم ثلاثة أحزاب هي حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الحر الذي يترأسه ليندنر.

وشكت لانج مما اعتبرته "انعداما للجدية" في النقاش، مشيرة إلى أن الموضوع يتعلق بتقنية شديدة الخطورة.

وقالت إن الكثير من الناس قلقون حيال إمدادات الغاز والطاقة وطالبت بإعطاء الناس ردود تتناسب فعليا مع المشكلة.

وأضافت لانج أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز يجري استخدامها في جزء صغير للغاية في توليد الكهرباء ولا يمكن استبدالها عن طريق الطاقة النووية إلا بمقدار ضئيل للغاية وأردفت: "نحن لدينا مشكلة في الحرارة وليس مشكلة في الكهرباء".

وأوضحت أنها تريد التمهل إلى حين طرح نتائج اختبار الضغوط الثاني لأمن الإمدادات بالكهرباء في ألمانيا، وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك (أيضا من الخضر) أعلن أنه سينتظر طرح نتائج هذا الاختبار حيث ذكرت وزارة الاقتصاد أن من المنتظر طرح هذه النتائج في الأسابيع المقبلة.