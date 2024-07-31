أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، فجر اليوم الأربعاء، استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع أحد حراسه الشخصيين في "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران"، بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في مجلس الشورى الإيراني.

وقالت الحركة الفلسطينية إن هنية استشهد في طهران في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ووصفت الضربة بأنها "تصعيد خطير" لن يحقق أهدافها، وأدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مقتل هنية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي"، أن استهداف مقر إقامة إسماعيل هنية في طهران، أدى إلى استشهاده إلى جانب أحد حراسه الشخصيين، مضيفا أنه يجرى التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا.

ولكن، ماذا نعرف عن أخر ظهور لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"؟ وماذا قال إسماعيل هنية قبيل اغتياله؟ كان آخر ظهور علني لهنية في العاصمة الإيرانية، أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مساء أمس الثلاثاء، بعد أن اجتمع رئيس المكتب السياسي لحماس مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس بزشكيان كما التقى نواب في البرلمان.

وكانت آخر تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أدلى بها في مداخلة تلفزيونية على هامش حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، حيث قال عن زياراته الخارجية الأخيرة: "تملكنا الكثير من الفخر والاعتزاز، ونحن نتجول في أراضي الحضارات، وننتقل من بلد إلى بلد، ومن دولة إلى دولة، وفي القلب منها القدس، وهي محور الصراع مع المشروع الصهيوني، وإن هذه الدول وشعوب هذه الأمة الإسلامية هي ترى في القدس قبلتها الأولى".

وعن دور طهران وبلديتها وبرج ميلاد في دعم القضية الفلسطينية، خاصة مع تدشينها معرضا لدعم القضية الفلسطينية، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قبل اغتياله بساعات قليلة، "سعدنا بلقاء رئيس بلدية طهران واستمعنا منه إلى كلمة طيبة، نحن هنأناه بقيام بلدية طهران بتدشين معرض لعرض القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين، هذا حضور حضاري ومقدر جدا".

وأرسل هنية رسالة للعالم من إيران حيث قال إن الحضارات الإنسانية انطلقت من هذه المنطقة ومن هذه الدول وهذه الشعوب، أما اليوم هناك محاولة لصناعة الحضارات ولكنها قائمة على القتل وسفك الدماء ونهب ثروات الشعوب وعلى احتلال أراضي الغير.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية أن احتلال أراضي الغير هي بالتأكيد حضارات مزيفة لا يمكن يكتب لها البقاء، لأن البقاء والاستمرار والخلود للحضارة المنطلقة من شريعة السماء.