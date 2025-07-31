إصابة مراهق في انفجار ببرلين والاشتباه في وجود متفجرات

أصيب مراهق /17 عاما/ في انفجار وقع في مبنى سكني بالعاصمة الألمانية برلين أمس الأربعاء، ما استدعى عملية أمنية واسعة النطاق وإجلاء عشرات السكان.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المراهق كان يعبث بمسحوق متفجر عندما وقع الانفجار داخل مسكنه، ما أسفر عن إصابته بجروح في يديه ووجهه، ونقلته قوات الإطفاء إلى المستشفى على الفور.

وفتحت السلطات تحقيقا جنائيا للاشتباه في تسببه في الانفجار. وعثر خبراء الطب الشرعي لاحقا على مواد إضافية يحتمل أن تكون متفجرة في الشقة، حسبما ذكرت شرطة برلين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

وعقب الانفجار أخلت السلطات ثلاثة مبانٍ سكنية، ما أثر على 33 ساكنا.