مدير مستشفى قها التخصصي يتابع سير العمل ويؤكد تطوير الخدمات الطبية

أجرى الدكتور وليد الشريف، مدير مستشفى قها التخصصي، جولة تفقدية شملت عددًا من أقسام المستشفى والخدمات الطبية المختلفة، وذلك عقب توليه مسؤولية إدارة المستشفى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسين نادي، نائب مدير المستشفى، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والإدارية واللجان، وممثلي مكتب التمريض، حيث شملت الجولة المرور على مختلف الأقسام لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والاستماع إلى آراء ومقترحات الفرق الطبية والتمريضية.

وأكد الدكتور وليد الشريف أن المرحلة المقبلة ترتكز على رؤية واضحة تهدف إلى تطوير المنظومة الطبية والإدارية داخل المستشفى، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، موجهًا بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الأطقم الطبية والتمريضية أثناء أداء مهامهم.

وأشار مدير مستشفى قها التخصصي إلى أهمية توفير بيئة عمل داعمة تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق أفضل النتائج.

كما شدد على أن المرضى هم محور اهتمام المنظومة الصحية، وأن العمل خلال الفترة المقبلة سيعتمد على المتابعة المستمرة، والاستجابة السريعة لأي تحديات، ودعم جميع العاملين بالمستشفى؛ لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي محافظة القليوبية.