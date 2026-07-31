رفع 130 طنًا من المخلفات بالطريق الدولي الساحلي خلال ساعات تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية

في تحرك سريع عقب الجولة الميدانية التي أجراها المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مساء أمس الخميس، لمتابعة مستوى النظافة بالطريق الدولي الساحلي، رفعت شركة نهضة مصر 130 طنًا من المخلفات المتراكمة ونواتج فرز القمامة، تنفيذًا للتوجيهات الفورية الصادرة خلال الجولة.

وكان المحافظ قد رصد تراكمات كبيرة من المخلفات ونواتج أعمال فرز القمامة على جانبي الطريق، بما لا يتناسب مع المظهر الحضاري لمحافظة الإسكندرية، موجهًا محمد صلاح، سكرتير عام المحافظة، بمحاسبة المقصرين، وسرعة التعامل مع تلك التراكمات ورفعها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الممارسات.

وأكد أيمن عطية أن الحفاظ على نظافة الطريق الدولي الساحلي، باعتباره أحد أهم المحاور الحيوية ومداخل الإسكندرية، يمثل أولوية قصوى، مشددًا على استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي بؤر لتراكم المخلفات، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

كما شدد محافظ الإسكندرية على أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات عشوائية تضر بالمظهر الحضاري أو تعوق جهود تطوير منظومة النظافة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية للحفاظ على مستوى النظافة اللائق بمختلف أنحاء المحافظة.

وشهد الجولة محمد صلاح، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان، ومدير الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية المعنية.