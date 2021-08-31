ولي العهد البحريني يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع مصر

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط مصر والبحرين، والتي شهدت تطورًا مستمرًا على كافة المستويات في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من دعمٍ واهتمام من قيادة البلدين، منوهًا بدور مصر المحوري بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، بأنه قد جاء ذلك لدى لقائه بالسفير المصري لدى البحرين ياسر شعبان بقصر الرفاع اليوم، وقد تسلم آل خليفة رسالة خطية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت دعوته لزيارة مصر، حيث رحب بهذه الدعوة، مشيرًا إلى أن الزيارات الرسمية المتبادلة تسهم في الدفع بمسار العلاقات نحو آفاقٍ أرحب من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الحيوية التي تعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بإسهامات الجالية المصرية في عملية التنمية بالبحرين والتي هي محل تقدير من المملكة.

كما تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.