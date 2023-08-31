كاثي باسيفيك تعلق رحلات طيران هونج كونج مع اقتراب إعصار ساولا

تتوقع شركة الخطوط الجوية لهونج كونج، كاثي باسيفيك، تعليق رحلات الجزيرة بدءا من بعد ظهر غد الجمعة حتى صباح السبت المقبل، حيث يقترب إعصار ساولا الهائل من المركز المالي الآسيوي، حسبما أفاد مصدر مطلع لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس.

ورجح خبراء أرصاد جوية أن يكون ساولا أقوى إعصار يضرب هونج كونج منذ تعرضها لإعصار مانكوت قبل خمس سنوات. وسبق أن تسببت العاصفة في إجلاء أكثر من 69 ألف شخص في الفلبين، وأدت إلى إلغاء أكثر من عشر رحلات طيران في تايوان.

ورفعت وكالة الطقس الوطنية درجة تصنيف العاصفة إلى رقم 3، وهو ثاني أدنى مستوى، عند الساعة 40ر3 بعد ظهر اليوم الخميس، وقد ترفع حالة التأهب بمستوى واحد غدا الجمعة، وهو المستوى الذي عنده يتم إغلاق المدارس، ويتم وقف معظم خدمات النقل العام.

وتشكل كاثي باسيفيك وشقيقتها "إتش كيه اكسبرس" للطيران منخفض التكلفة حوالي نصف كل الرحلات من وإلى مطار هونج كونج الدولي.

وتتوقع كاثي حدوث اضطرابات كبيرة جراء العاصفة، وتعمل على إبقاء الطائرات خارج المدينة لفترة من الوقت، وفقا لبلومبرج.