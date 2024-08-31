وفاة 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء الأمطار الغزيرة والسيول في محافظة ذمار اليمنية

لقى خمسة أشخاص حتفهم، وفُقد آخرون، جراء تدفق السيول والأمطار الغزيرة في مدينة ذمار، شمالي اليمن.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن سمير عوض، نائب مدير الدفاع بمحافظة ذمار، قوله إن "الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها تسببت بانهيار منزل ومحل تجاري في عزلة بني موسى".

وأشار عوض، إلى العثور على خمسة جثث من ضحايا انهيار المنزل، فيما لا تزال عمليات البحث عن المفقودين مستمرة".

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "نحو 20 شخصا فقدوا جراء تدفق السيول الجارفة نتيجة الأمطار وانفجار أحد الحواجز المائية في منطقة وصاب السافل في محافظة ذمار".

وأكدت المصادر، العثور على جثامين خمسة مواطنين حتى الآن، بينهم نساء، فيما لا تزال فرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن بقية المفقودين.

وأشارت المصادر إلى أن السيول تسببت كذلك في جرف عدد من المنازل في قريتي الجرف والحصب التابعة لمديرية وصاب.

ومنذ نهاية يوليو الماضي، تشهد محافظات يمنية عدة، سقوط أمطار غزيرة غير مسبوقة، تسببت بسقوط العديد من الضحايا.

ولا يزال المرصد اليمني للمناخ يحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة، وقد ذكرت الأمم المتحدة في بيان لها الأسبوع الماضي، أن اليمن يواجه أسوأ فيضانات منذ نصف قرن.