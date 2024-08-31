هيئة بريطانية: انفجار صاروخين قرب سفينة شرق عدن اليمنية

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر السبت، انفجار صاروخين قرب سفينة على بعد 130 ميلا بحريا شرق محافظة عدن جنوب اليمن.

وذكرت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن مركز عمليات الملاحة البحرية في المملكة المتحدة تلقى تقريرا عن وقوع حادث على بعد 130 ميلا بحريا شرق عدن.

وأوضحت أن مسئول الأمن الرئيسي في إحدى السفن أبلغ عن انفجار صاروخين على مقربة من السفينة.

وأضافت: «أبلغ الربان أن جميع أفراد الطاقم في أمان، ويتجهون إلى ميناء الاتصال التالي».

فيما أشارت الهيئة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة، ودعت السفن إلى العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط وصفته مشبوه إلى مركز عمليات الملاحة البحرية في المملكة المتحدة.

وعادة ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث، إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.