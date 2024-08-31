الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف سفينة تجارية في خليج عدن 

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة تجارية في خليج عدن، جنوبي اليمن.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان له "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه نفذت القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) عملية عسكرية استهدفت سفينة "جروتون"، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف سريع، "نفذت العملية القوات البحرية و سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية . وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر".

وأشار سريع إلى أن هذا الاستهداف "هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في الثالث من أغسطس الجاري".

وأكد المتحدث العسكري الحوثي، أن قوات جماعته "أكدت نجاحها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وكذلك فرض قرار حظر الملاحة في منطقة العمليات المعلن عنها على كافة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بغض النظر عن وجهتها أو السفن التابعة لشركات لها علاقةٌ بهذا العدو".

كما أكد سريع، استمرار عملياتهم البحرية في منطقة العمليات التابعة لهم" وكذلك استمرار إسنادها للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومنذ نوفمبر 2023 يواصل الحوثيون استهداف العديد من السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويقولون إن هذه العمليات تأتي"نصرة لغزة".