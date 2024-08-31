 اليمن.. مصادر أمنية وطبية: 5 قتلى في انفجار محطة تعبئة الغاز بمدينة عدن - بوابة الشروق
السبت 31 أغسطس 2024 3:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اليمن.. مصادر أمنية وطبية: 5 قتلى في انفجار محطة تعبئة الغاز بمدينة عدن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 2:59 ص | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 2:59 ص

أفادت مصادر أمنية وطبية مساء الجمعة، بوقوع انفجار كبير في محطة لتعبئة الغاز بمدينة عدن جنوبي اليمن، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع في شارع مزدحم في عدن، ونتج عنه حريق امتد إلى صهاريج غاز قريبة وعدة محال تجارية، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة "إكس" لحظة وقوع الانفجار واشتعال الحريق، بينما هرعت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وحتى الآن، لم تتضح الأسباب وراء الانفجار، ولا تزال السلطات المحلية تحقق في الحادث لكشف ملابساته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك