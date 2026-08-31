أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد والطوارئ، واتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتأمين إمدادات مياه الشرب بمدينة العريش، على خلفية ارتفاع أمواج البحر المتوسط وزيادة نسبة العكارة، ما أدى إلى التوقف المؤقت لمحطة تحلية المياه «كيلو 17».

وأكد المهندس خالد العمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، تنفيذ خطة طوارئ متكاملة لضمان استمرار إمدادات المياه للمواطنين، وعدم تأثر الاحتياجات الأساسية خلال فترة توقف المحطة.

وذكر بيان صادر عن الشركة القابضة أن خطة الطوارئ تضمنت تعزيز الاعتماد على خطوط مياه النيل، حيث جرى التحرك ميدانيًا لتأمين ضخ ما لا يقل عن 35 ألف متر مكعب يوميًا عبر خط القنطرة، مع العمل على زيادة الكمية إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا خلال الساعات المقبلة.

كما جرى تشغيل محطات الآبار بكامل طاقتها، لتوفير نحو 10 آلاف متر مكعب إضافية يوميًا للاستخدامات المنزلية، إلى جانب إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتي الريسة والمساعيد بصورة عاجلة، بالجهود الذاتية للعاملين بالشركة، بما يسهم في توفير نحو 8 آلاف متر مكعب إضافية يوميًا.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، كثفت الشركة الدفع بسيارات نقل المياه «الفناطيس» إلى المناطق التي لا تتوافر بها شبكات مياه، بهدف ضمان وصول المياه إلى المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت الشركة أن الإجراءات التي جرى تنفيذها أسهمت في تأمين نحو 43 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الشرب لتغطية الاحتياجات الأساسية بمدينة العريش.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن الوضع في طريقه إلى الاستقرار، متوقعة عودة محطة «كيلو 17» إلى العمل بكامل طاقتها خلال 48 ساعة بحد أقصى، حال استقرار الأحوال الجوية وانخفاض نسبة العكارة في مياه البحر.

وناشدت الشركة المواطنين ضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة الطارئة، مؤكدة استمرار فرق الصيانة والطوارئ في العمل الميداني على مدار الساعة، ومتابعة الموقف لحين عودة المحطة إلى التشغيل بكامل طاقتها.