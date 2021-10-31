التحالف العربي ينفذ 57 عملية عسكرية ضد الحوثي غربي مأرب

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ 57 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في منطقتي الجوبة والكسارة غربي مأرب، وذلك خلال الساعات الـ72 ساعة.

وقال التحالف في بيان، أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، إن العمليات أسفرت عن مقتل 218 عنصرا إرهابيا وتدمير 24 آلية عسكرية حوثية.

على صعيد متصل، سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف جبهات القتال جنوبي محافظة مأرب.

وفي سياق آخر، تمكنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، من إحباط محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في قطاع الدريهمي جنوبي الحديدة.

وقال مصدر عسكري، في تصريحات أوردتها قناة "اليمن الإخبارية" إن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة ضد المليشيات الحوثية، وباءت محاولة المليشيات بالفشل.

وأكد المصدر، أن القوات المشتركة أجبرت المتسللين الحوثيين على الفرار بعد أن أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.