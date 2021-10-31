الأمين العام لجامعة الدول العربية: لمصر مساهمة متميزة في التنمية الحضرية

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إننا نجتمع اليوم على أرض الكنانة بجمهورية مصر العربية، للاحتفاء باليوم العالمي للمدن 2021، مشيرا إلى أنها فرصة طيبة أن ينعقد هذا الحدث على أرض دولة عربية.

وأشار أبو الغيط، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لمؤتمر يوم المدن العالمي، المنعقد حاليا بمدينة الأقصر، إلى أن هذا الحدث جمعنا للوقوف على التحديات التي تواجهنا جميعا، وإيجاد الحلول المناسبة والمبادرات القيمة لرفع أداء سياسات التنمية المحلية والحضرية في بلداننا.

وتابع: "يربط جامعة الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، علاقة تعاون فعال وهادف منذ عدة سنوات، وذلك منذ أن تم فتح المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة".

ولفت إلى أن هذه العلاقة تطورت إلى شراكة قائمة بين جامعة الدول العربية والبرنامج مما نتج عنه المساهمة وبشكل فعال في وضع الإستراتيجيات والخطط العربية والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، وكذلك عقد المنتديات الإقليمية كل عامين للإسكان والتنمية الحضرية، وسيعقد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر ديسمبر من هذا العام".

وأشار إلى أنه تم برمجة هذه المنتديات التي ستستضيفها الدول العربية إلى غاية عام 2031، وهذه إشارة واضحة من الدول العربية للانخراط في المجهود الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وخاصة الهدف الحادي عشر، بجانب التحولات والتعقيدات السياسية الدولية وإفرازاتها الجديدة والناشئة وتأثيراتها على الدول العربية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، أدى إلى نشوب نزاعات مسلحة في بعض الدول العربية، أثرت بالسلب وزادت الأمور تعقيدا.

وتابع: "احتفالنا اليوم نتيجة حصول هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم، ويندرج هذا نتيجة مساهمة مصر المتميزة في التنمية الحضرية بما في ذلك الاستجابات المبكرة لكوفيد 19".

وأشار إلى أن هذه الإنجازات الواضحة المعالم تنم عن إدراك قوي لتحسين الظروف المعيشية للمواطن، وتوفير الحياة الكريمة ضمن رؤية مصر 2030.