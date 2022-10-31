وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره التركي اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ونظيره التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، تعليق الجانب الروسي مشاركته بـ«اتفاقية الحبوب»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فقد «نوقشت مسائل تعليق الجانب الروسي لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية كجزء من (مبادرة حبوب البحر الأسود)».

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صرح اليوم الاثنين، بأن روسيا تضمن استعدادها للتعويض عن انخفاض كميات الحبوب لدى البلدان الأكثر فقرا في أفريقيا على نفقتها الخاصة، مشيرا إلى أن قضية «اتفاقية الحبوب» معقدة وتحتاج إلى حل.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت روسيا الاتحادية لديها طريقة لكيفية تنفيذ دعم الدول الإفريقية بعد تعليق مشاركة روسيا في «اتفاقية الحبوب»، إن هذه القضية معقدة ولم يتم حلها بعد.

وأضاف: «كان هناك أيضا بيان أدلى به وزير الزراعة لدينا (في روسيا)، دميتري باتروشيف، الذي قال إنه على استعداد لتعويض النقص في الكميات (القمح) لدى البلدان الأشد فقراً».

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن مواصلة «صفقة الحبوب» دون مشاركة روسيا: «في الظروف التي تشير فيها روسيا إلى استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق، بالطبع، من غير المرجح أن يتم تنفيذ مثل هذه الصفقة. وقد تأخذ طابعا مختلفا، أكثر مخاطرة وخطورة وغير مضمونة».

وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن «ممر الحبوب».