مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقل سكان غزة لسيناء لم يعد تهديدا بل واقع تحاول إسرائيل فرضه

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء لم يعد تهديدا بل واقع تحاول إسرائيل فرضه.

أضاف في كلمته خلال جلسة يعقدها مجلس الأمن، ليل الاثنين / الثلاثاء، أن إسرائيل تحاول إخلاء قطاع غزة من سكانه ودفعهم نحو صحراء سيناء.

وأشار إلى أن الحرب المستمرة على القطاع خلفت أكثر من ثمانية آلاف شهيد، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف شهيد في جنوبي القطاع (وهي المناطق التي أوهم الاحتلال سكان القطاع بأنها آمنة).

ونوه بأن حصيلة الشهداء والجرحى تزداد مع كل دقيقة يتأخر فيها التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الحرب خلفت أكثر من 3600 شهيد من الأطفال، في غضون ثلاثة أسابيع فقط، وهو أكثر من العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في مناطق الصراع منذ 2019.

ويعقد مجلس الأمن، وقت كتابة هذه السطور، جلسة طارئة دعت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، حول الوضع فى قطاع غزة.

وعلى عكس الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبنت مؤخرا قرارا يدعو لهدنة إنسانية في قطاع غزة تقود لوقف إطلاق النار، كان مجلس الأمن قد فشل في جلسة عقدها قبل أيام، في تبني مشروع قرار روسي كان من المأمول أن يقود لوقف إطلاق النار في القطاع الذي يعيش كارثة إنسانية.