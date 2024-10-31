بايدن ورئيس قبرص يناقشان جهود واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الأربعاء، مسعى جديدا تقوم به واشنطن والوسطاء في الشرق الأوسط من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وإنهاء القتال في لبنان وغزة.

وقال خريستودوليدس إن بايدن والبيت الأبيض أطلعاه على أحدث جهود الإدارة الأمريكية ووسطاء آخرين، لكنه رفض الإفصاح عن مزيد من تفاصيل المحادثات.

وذكر خريستودوليدس للصحفيين بعد محادثاته مع بايدن في المكتب البيضاوي: "الأولوية القصوى التي يتعين على المجتمع الدولي تحقيقها الآن هي وقف إطلاق النار في المنطقة".

وأعرب بايدن عن شكره لما تقدمه قبرص لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولتعاون البلاد فيما يتعلق بحرب روسيا في أوكرانيا.