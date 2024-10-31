الصحة اللبنانية: استشهاد 11 شخصا وإصابة 15 في غارات إسرائيلية على البقاع

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم الأربعاء، أن "الغارات المتتالية للعدو الإسرائيلي على بلدة سحمر في البقاع الغربي أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أحد عشر شخصا ".



وأضاف البيان أن الغارات أدت إلى إصابة خمسة عشر شخصا آخرين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

كان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن بعد ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في البقاع شرق لبنان وفي جنوب لبنان.



يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله. وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.