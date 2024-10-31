إسبانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى ما لايقل عن 95 بينهم 92 في بلنسية

قال المسؤولون في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد وصلت إلى 95 شخصا، على الأقل، بينهم 92 في منطقة بلنسية، شرقي البلاد.