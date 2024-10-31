 إسبانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى ما لايقل عن 95 بينهم 92 في بلنسية - بوابة الشروق
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إسبانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى ما لايقل عن 95 بينهم 92 في بلنسية

د ب أ
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 1:07 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 1:07 ص

قال المسؤولون في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد وصلت إلى 95 شخصا، على الأقل، بينهم 92 في منطقة بلنسية، شرقي البلاد.


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