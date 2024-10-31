إسبانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى ما لايقل عن 95 بينهم 92 في بلنسية

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قال المسؤولون في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد وصلت إلى 95 شخصا، على الأقل، بينهم 92 في منطقة بلنسية، شرقي البلاد.