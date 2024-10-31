عُمان: المخطط الإسرائيلي ينتقل اليوم إلى مرحلة شرعنة إدانة الأونروا

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شاركت سلطنة عُمان اليوم الخميس، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وبحسب ما نشرته الوكالة العمانية للأنباء، مثّل السلطنة في الاجتماع، السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأكد الرحبي، إدانةِ سلطنةِ عُمان ورفضها القاطع للقرارات الإسرائيلية وكل ما تستهدفُ به الجهود والمهام الإنسانية المنوطة بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال إن «معاناة الفلسطينيين من العدوان أظهرت بشكل جلي أهمية وكالةِ الأمم المتحدة للغوث (الأونروا)، ودورها في تخفيفِ حدةِ المعاناة على المدنيين الفلسطينيين».

وأشار إلى أن المخطط الإسرائيلي ينتقل اليوم إلى مرحلة شرعنة إدانة «الأونروا»، عبر الكنيست الإسرائيلي، بينما آلة الإبادة الإسرائيلية تحصدُ الأرواح الفلسطينية البريئة أطفالًا ونساءً ومسنين بلا رحمة.

وتابع: «هذا الموقف من جانب آخر حلقة في سلسلةٍ طويلةٍ من الانتهاكاتِ الإسرائيليةِ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافًا مرفوضًا بالمجتمع الدوليّ ومنظمة الأمم المتحدة».

كما بحث الاجتماع الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «أونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.