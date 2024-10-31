أوكرانيا: بناء مدارس تحت الأرض لحماية التلاميذ من القنابل والإشعاع على خط الجبهة

أن تكون والدا في مدينة زابوريجيا الأوكرانية الواقعة على خط الجبهة يعني أن توازن بين حياة طفلك وخطر الأسلحة الروسية القريبة.

وتجلب معظم هذه الأسلحة الموت في لحظة مثل الطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية، والقنابل الإنزلاقية، وقذائف المدفعية، لكن الجنود الروس يسيطرون على سلاح آخر لم يستخدموه حتى الآن، ولكنه لا يقل خطورة، وهو محطة زابوريجيا النووية القريبة.

وكانت محطة زابوريجيا النووية، تنتج في السابق كمية من الكهرباء تفوق أي محطة نووية أخرى في أوروبا.

وسقطت المحطة في أيدي القوات الروسية في الأسابيع الأولى من العملة الشاملة، ومنذ ذلك الحين تحتفظ روسيا بسيطرتها على مفاعلاتها الستة، وتعرضت المحطة لهجمات متكررة يتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها.

ويلاحق هذان الخطران المزدوجان، القنابل والإشعاع، العائلات في زابوريجيا، ومعظم الأطفال في المدينة لم يروا فصولهم الدراسية من الداخل، حيث استمرت المدارس التي علقت الدراسة في الفصول خلال جائحة كوفيد-19 قبل أكثر من أربع سنوات في تقديم الدروس عبر الإنترنت بعد بدء الحرب في فبراير 2022.

لذا، مع استمرار القصف اليومي بالصواريخ والقنابل، تواصل زابوريجيا بناء شبكة مدارس تحت الأرض.

وبدأت أعمال بناء أكثر من 12 مدرسة تحت الأرض مصممة لتكون مقاومة للإشعاع والقنابل وقادرة على استيعاب 12 ألف طالب.

وقال مسئولون، إنهم سيشرعون في بناء شبكة مستشفيات تحت الأرض بعد ذلك.

وتابعت كاترينا ريجكو وهي أم لأطفال يشكلون الجيل الثالث في عائلتها الذين يدرسون في مدرسة رقم 88، ​​أن القنابل اليومية تشكل خوفا ملموسا أكثر من الإشعاعأ والمبنى الرئيسي للمدرسة، الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، نظيف للغاية ولكن الفصول الدراسية فارغة.

ونسخة من المدرسة تحت الأرض أصبحت شبه جاهزة، وقالت ريجكو، إنها لن تتردد في إرسال أطفالها إليها.

فبعد نحو أربع سنوات من التعلم عبر الإنترنت تأثر بشدة الأطفال والآباء على حد سواء.

وأضافت ريجكو: "حتى زملاء الدراسة لا يعرفون بعضهم البعض، إنه السبيل الوحيد الآمن لتلقي التعليم دون الاعتماد على الشاشات".