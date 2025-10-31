محافظ أسيوط: مدارس المحافظة تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير بعروض فنية وتراثية

شهدت مدارس محافظة أسيوط فعاليات احتفالية مميزة بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير غدًا، والذي يُعد أحد أهم الصروح الثقافية والحضارية في العالم، وسط أجواء من الفخر والانتماء الوطني بين الطلاب والمعلمين.

وأكد اللواء أبو النصر، محافظ أسيوط، أن احتفال مدارس المحافظة بهذا الحدث العالمي يأتي في إطار حرص المحافظة على ترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعريف الأجيال الجديدة بعظمة التاريخ المصري، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية من مصر إلى الإنسانية جمعاء.

وأوضح المحافظ أن مديرية التربية والتعليم نظمت مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل المدارس، تضمنت عروضًا فنية ومعارض طلابية للمشغولات الفرعونية ومسابقات ثقافية حول تاريخ المتاحف والآثار المصرية، إلى جانب إذاعات مدرسية بعدة لغات تناولت أهمية المتحف ودوره في حفظ التراث الإنساني.

وشملت الفعاليات مدارس عدة، منها: مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات، والوحدة العربية الابتدائية المشتركة، والفاروق الرسمية المتميزة لغات، والشهيد أحمد فايز الثانوية بنات، ومدرسة الأمل الثانوية بنات للصم وضعاف السمع، وروضة أبنوب الجديدة، بالإضافة إلى مدارس رسمية وحكومية وخاصة أخرى على مستوى المحافظة. وقدم الطلاب خلال هذه الفعاليات لوحات فنية ومجسمات أثرية تحاكي كنوز الحضارة المصرية القديمة وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط العملية التعليمية بالهوية الوطنية والثقافة المصرية الأصيلة، مؤكدًا أن أسيوط تزخر بالمواهب الشابة القادرة على حمل راية الحضارة في المستقبل، مشيدًا بالمستوى المتميز للعروض الفنية التي قدمها الطلاب والتي عكست روح الانتماء الوطني لديهم.

واختتم اللواء دكتور هشام أبو النصر تصريحاته قائلًا: «نفخر بتاريخنا ونعتز بمستقبلنا، ومتحفنا الكبير شاهد على أن مصر كانت ولا تزال مهد الحضارة الإنسانية، ورسالة حب وسلام من أرض الكنانة إلى شعوب العالم كافة».

ويُذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف أثري في العالم، ويضم مئات الآلاف من القطع الأثرية التي تحكي تاريخ مصر عبر العصور، وقد جاء افتتاحه ليؤكد ريادة مصر في حفظ التراث الإنساني وإبرازه في أبهى صورة.