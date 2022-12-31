نجح نادي النصر السعودي في حسم تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق، بعد أن تم فسخ عقده مع الفريق الإنجليزي بالتراضي.

وكشفت تقارير إنجليزية اليوم السبت أن عقد رونالدو مع الفريق السعودي سيجعله أعلى رياضي يتقاضى راتبا في التاريخ في العام الواحد وسيتفوق على منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز.

وأوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية راتب رونالدو مع النصر، حيث سيحصل صاروخ ماديرا 70 مليون جنيه إسترليني سنويا «صافي»، بالإضافة إلى الحوافز والإعلانات التجارية سيصبح راتبه 170 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية مدة الصفقة ستكون 7 أعوام سنتين لاعبا في صفوف النصر و 5 أعوام سيكون سفيرا بعد أن يعلن اعتزاله منافسات كرة القدم نهائيا.

جدير بالذكر أن مجلة فوربس الأمريكية قد أشارت أن الملاكم كانيلو ألفاريز أعلى رياضي يتقاضي راتبا في العالم بحصوله على 70 مليون جنيه إسترليني عام 2022، والذي بات بإمكان رونالدو تخطيه في عام 2023.

ويتقاضي ميسي مع الفريق الباريسي في عام 2022 على 62 مليون جنيه إسترليني، فيما يحصل البرازيلي نيمار نجم سان جيرمان 58 مليون جنيه إسترليني وجاء في الترتيب الثالث وفقا للمجلة الأمريكية.

جدير بالذكر أن نادي النصر السعودي أعلن بشكل رسمي مساء أمس الجمعة تعاقده مع صاحب الـ37 عاما لمدة عامين حتى 2025، وسيرتدي صاروخ ماديرا رقم 7 مع الفريق السعودي.