 أوكرانيا: القوات الروسية تشن 139 غارة على منطقة سومي خلال الساعات الماضية - بوابة الشروق
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أوكرانيا: القوات الروسية تشن 139 غارة على منطقة سومي خلال الساعات الماضية

أ ش أ
نشر في: السبت 31 ديسمبر 2022 - 12:53 ص | آخر تحديث: السبت 31 ديسمبر 2022 - 12:53 ص

ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية ديمترو زيفيتسكي، يوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت 139 غارة على منطقة سومي على مدار اليوم.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيفيتسكي قوله إن "الروس شنوا 139 غارة على المناطق الحدودية خلال النهار، على وجه الخصوص، قصف الروس مجتمع ميروبيليا ثلاث مرات بقذائف الهاون والمدفعية، وسماع دوي 18 انفجارا كما ألحقت الهجمات أضرارا بمدرسة وروضة أطفال ونادي ومنزل".

وأطلق العدو قذائف الهاون على مجتمع بيلوبيليا، ما أدي إلى تدمير ممتلكات مدرسة داخلية للأمراض النفسية والعصبية، وورشة عمل ومعدات زراعية أخرى.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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