جماعة الحوثي تقر بمقتل وفقدان 10 من عناصرها في قصف أمريكي بالبحر الأحمر

أقرت جماعة الحوثي باستشهاد وفقدان 10 من عناصرها المنتسبين للقوات البحرية، في قصف أمريكي على 3 زوارق تابعة للجماعة في البحر الأحمر.



وقالت في بيان، مساء الأحد: «بينما كانت القوات البحرية تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية، إضافة إلى أداء واجبها الإنساني والأخلاقي الذي أعلنه اليمن في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من المرور عبر البحر الأحمر؛ تضامنا وإسنادا للشعب الفلسطيني، أقدمت القوات الأمريكية على الاعتداء على ثلاثة زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية ما أدى إلى استشهاد وفقدان عشرة أفراد من منتسبي القوات البحرية».



ونوهت أن «الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل تبعات هذه الجريمة وتداعياتها»، مؤكدة أن «تحركات واشنطن العسكرية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية، لن تمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني دعما ونصرة للمظلومين في فلسطين وغزة».



وأهابت ببقية الدول «عدم الانخراط في المسلك الأمريكي الخطير، لما سينتج عنه من تداعيات سلبية قد تؤثر تداعياتها على الجميع»، بحسب ما جاء في البيان.



وأشارت إلى أن «الجماعة نجحت في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة حاويات (ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou) كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة».



ولفتت إلى أن «عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحرية اليمنية».



وجددت التأكيد أن «الجماعة مستمرة في منع مرور السفن الإسرائيلية كافة، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي».



ونصحت «الدول كافة بعدم الانجرار مع مخططات الأمريكي الهادفة إلى إشعال الصراع في البحر الأحمر، وأنها لن تتردد في التصدي لأي عدوان ضد البلد والشعب».



واختتمت بيانها: «نهيب بأبناء شعبنا اليمني العظيم وجميع أحرار أمتنا العربية والإسلامية أن يكونوا على يقظة كبيرة والاستعداد للخيارات كافة في سبيل مواجهة التصعيد الأمريكي الداعم للكيان الصهيوني المجرم والمشجع له لارتكاب المزيد من الجرائم بحق إخواننا في غزة».