الهلال الأحمر الفلسطيني: قطاع غزة يشهد انتشارا كبيرا للأوبئة والأمراض المزمنة

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبدالجليل حنجل، إن «قطاع غزة يستقبل العام الجديد بعدوان إسرائيلي متواصل».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن «العدد الكبير من الضحايا ليس مجرد أرقام تحصى، لكنه لأشخاص فقدوا حياتهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر».

ونوه أن «المنظومة الطبية في غزة منهارة؛ بسبب الإنهاك الشديد للمؤسسات الصحية، بعد خروج عدد كبير منها عن الخدمة»، لافتًا إلى أن «القطاع يشهد انتشارًا كبيرًا للأوبئة والأمراض المزمنة».

ولفت إلى أن القطاع يعاني نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية، في ظل وجود أعداد كبيرة من المرضى والمصابين، بخلاف النقص في الطواقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الميدانية جنوب غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 150 شهيدًا 286 مُصابًا، خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في بيانها، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 ألفًا و822 شهيدًا و56 ألفًا و451 مُصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم السادس والثمانين على التوالي، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها، كما يمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود، وأدى العدوان إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.