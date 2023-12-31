وزير إسرائيلي يميني متطرف يؤيد إعادة التوطين الإسرائيلي في قطاع غزة بعد الحرب

أعرب وزير إسرائيلي يميني متطرف، عن تأييده لإعادة التوطين الإسرائيلي في قطاع غزة بعد الحرب.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إنه إذا فعلت إسرائيل الشيء الصحيح، سيكون هناك نزوح جماعي للفلسطينيين وسنعيش في قطاع غزة.

وأضاف الوزير، في منشور على موقع "إكس": "لن نسمح بوضع، يعيش فيه مليونا شخص هناك. إذا كان هناك ما بين 100 ألف و200 ألف عربي يعيشون في غزة، فإن الحديث عن اليوم التالي سيكون مختلفا تماما".

وتابع أنهم يريدون المغادرة ويعيشون في معزل (جيتو) ويعانون منذ 75 عاما".

ووزير المالية الإسرائيلي من المؤيدين لرؤية "إسرائيل الكبرى" ويدعم ضم الضفة الغربية المحتلة.

وكان مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، رفض اليوم الأحد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن السيطرة على الحدود بين غزة ومصر.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشئون المدنية حسين الشيخ في بيان، إن تصريح نتنياهو بالعودة الإسرائيلية للسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح في الجانب الفلسطيني وخلق مناطق عازلة وترتيبات أمنية جديدة، دليل واضح على قرار عودة الاحتلال بالكامل، وتدمير للاتفاقيات مع مصر، وإنهاء كل الاتفاقيات مع منظمة التحرير.

وأضاف الشيخ، أن هذا يستوجب قرارا فلسطينيا عربيا موحدا لمواجهة تداعيات هذه الحرب العدوانية، ومحاولات نتنياهو فرض وقائع جديدة جراء هذه الحرب.

وكان نتنياهو، قال في مؤتمر صحفي مساء أمس، إن إسرائيل يجب أن تسيطر على منطقة محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، وأي ترتيب غير ذلك لن نقبل له.

وذكر نتنياهو، أن الحرب في غزة ستستمر شهورا طويلة وذلك حتى تحقيقها أهدافها بالقضاء على حركة حماس وإطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين.

ومحور فيلادلفيا عبارة عن شريط حدودي بطول 14 كيلومترا بين قطاع غزة ومصر.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت مقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني وآلاف المفقودين.