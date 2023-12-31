حكومة كردستان العراق تدين هجمات بطائرتين مسيرتين على محافظة أربيل

أفاد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق بيشوا هورماني، اليوم الأحد، بتعرض مقر لقوات البيشمركة في أربيل لهجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين نفذتها قوة خارجة عن القانون دون وقوع إصابات.



وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم: "تعرض مقر لقوات بيشمركة كردستان الليلة الماضية في حدود منطقة بيرمام - أربيل لهجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين"، مشيرا إلى أن "هذا الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر بالأرواح واقتصرت على الأضرار على المادية".



وأضاف أن "هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً".



وحمَّلَ المتحدث "هذه الأطراف والحكومة الاتحادية مسؤولية هذه الهجمات؛ لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية وتتحرك بعلم الحكومة العراقية وتنقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وتنفذ هجمات إرهابية على مؤسسات رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كوردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال".



وطالب المتحدث الحكومة العراقية الاتحادية بمعاقبة" هذه الجماعات، ونحتفظ بحقنا في الرد في الوقت المناسب، وإننا ندعو جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي ودعمنا في أي رد نراه مناسباً".



وتأتي هذه التصريحات على خلفية قيام المقاومة الإسلامية في العراق بتكرار قصف قاعدة حرير العسكرية ومطار أربيل الدولي بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث تتواجد قوات من التحالف الدولي، على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أكتوبر الماضي.