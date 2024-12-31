بيبو يحصل على الرخصة التدريبية الإفريقية A3

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا حصول أحمد مصطفى بيبو، المدرب العام للفريق الأول على الرخصة التدريبية الإفريقية A3.

وجاء في بيان رسمي من سيراميكا كليوباترا: "حصل أحمد مصطفى بيبو، المدرب العام للفريق الأول على الرخصة التدريبية الإفريقية "A3"، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأوضح النادي أن تلك الدورة التدريبية استمرت حوالي 6 أشهر، حيث بدأت في يوليو الماضي، واختتمت مساء الثلاثاء 31 ديسمبر، بإجراء اختبارات عملية واختبارات "تحليل فيديو"، بالإضافة الي امتحان شفهي.

وتابع البيان: "يحرص أحمد مصطفى بيبو على صقل قدراته وإمكانياته التدريبية بالحصول على الرخص الخاصة بشكل دوري".

يذكر أن كابتن أحمد مصطفى بيبو، المدير حصل مع فريق سيراميكا كليوباترا على بطولة كأس رابطة الاندية مرتين متتاليتين.