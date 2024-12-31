أعرب الموسيقار هاني شنودة، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان أحمد عدوية الذي وافته المنية الأحد بعد صراع مع المرض، مؤكدا أنه لن يحتفل برأس السنة هذا العام.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، عن خططه لقضاء رأس السنة: «أنا حزين جدًا بسبب وفاة أحمد عدوية، ولن أذهب إلى أي مكان، كنت مدعوًا لعزومات كثيرة؛ لكن اعتذرت عنهم كلهم؛ لأني في حالة نفسية مش مظبوطة».

ووصف الفنان الراحل أحمد عدوية بأنه «ناي مصر الحزين، بل ناي الأغنية العربية كلها الحزين»، مضيفا: «من يسمع على كوبري العباس، يعرف من هو أحمد عدوية.. وعندما قدمت معه أغنية زحمة يا دنيا زحمة، ومجاريح، وقلق في قلق؛ اكتشفت إنسانا في منتهى الجمال وقلبه أبيض».

وكشف الموسيقار هاني شنودة، عن جانب إنساني في حياة الراحل عدوية، قائلا: «كان يساعد الموسيقيين معه ويساعد عائلته، وكان أول من بنى عمارة ليسكن فيها جميع أقاربه».

وعلى صعيد أعماله في العام الجديد، كشف عن تحضيره لألبوم جديد لفرقة المصريين، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور، قائلا: «ربنا خلقنا لنسعد الناس».

وأكد أن نجاح أي فنان يعتمد على قدرته المواصلة والتضحية في سبيل فنه، أما إذا كان يبحث عن المكسب فلن ينجح، متابعا: «أسسنا فرقة المصريين منذ 45 عامًا، ولا زال الناس يسمعونها؛ كأنها الأمس».

وختم تصريحاته قائلا: «سنة مضت بحلوها ومرها.. وربنا يسعد كل الناس».



