هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بتوجيه ضربات "لم تشهدها غزة منذ وقت طويل" إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ.

فيما أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج أن "تل أبيب لن تتعافى دون استعادة المحتجزين، كما تظاهرت عائلات الأسرى للمطالبة بإعادتهم، في ظل أنباء عن فشل المفاوضات، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وقال كاتس، إنه إذا لم تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن الأسرى وتوقف إطلاق الصواريخ "فستتلقى ضربات لم تشهدها غزة منذ وقت طويل".

أتى ذلك في بيان بعدما زار بلدة نتيفوت في غلاف غزة التي استُهدفت بقصف صاروخي من غزة مؤخرا، في ظل إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل في الأيام الماضية.

من جهته، قال الرئيس هرتسوج، لسكان من غلاف غزة إن إسرائيل لن تتعافى دون إعادة المحتجزين في الحال.

كما اعتذر الرئيس الإسرائيلي عن إخفاق 7 أكتوبر2023، مجددا الدعوة لتشكيل لجنة رسمية للتحقيق فيه.

• مظاهرات عائلات الأسرى

في الأثناء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن عددا من ذوي وعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تظاهروا قرب منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقدس للمطالبة بصفقة تبادل على الفور.

وقالت عائلات الأسرى، في البيان، "بدلا من إنهاء الحرب مقابل صفقة واحدة شاملة تعيد جميع المختطفين، يواصل نتنياهو نسف الصفقة وإفشالها. لا نحتاج إلى معجزات حتى يعودوا، ولكن إلى أفعال حقيقية من قيادتنا"، وفق وصفهم.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن وسطاء عرب قولهم إن محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين حماس وإسرائيل وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الأخيرة مما يجعل أي اتفاق غير مرجح قبل نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتوقع الوسطاء العرب عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات بعد تولي الإدارة الجديدة السلطة في واشنطن.