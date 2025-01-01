صلوات وترانيم في كنائس الفيوم احتفالاً بالعام الميلادي الجديد

احتفلت كنائس الفيوم، مساء اليوم، بالعام الميلادي الجديد، بإقامة الصلوات، والتسبحة، والعظات الروحية، والترانيم.

وحضر الآلاف من الأقباط، من مختلف الفئات العمرية من الرجال والسيدات والأطفال، الصلوات، بمشاركة لفيف من القسوس والقمامصة والشمامسة في فعاليات الاحتفال.

ويصلي الأقباط في هذا اليوم صلوات وطلبات وأمنيات خاصة بالعام الجديد، ويطلبون من الله أن يعم السلام والمحبة والطمأنينة في مصر والعالم. كما صلت الكنائس من أجل السلام لمصر، ودعت أن يحفظها الله من كل شر، واختتم برنامج اليوم بإقامة القداس الإلهي.