كوبا تطلق سراح رجل سلفادوري شارك في هجمات في هافانا عام 1997

أطلقت السلطات الكوبية سراح رجل سلفادوري كان قد أدين بالمشاركة في سلسلة من تفجيرات الفنادق في الجزيرة عام 1997، وفقا لما ذكره موقع إخباري تديره الحكومة.

وقال موقع "كوباديبات" إنه تم الإفراج عن راؤول إرنستو كروز ليون بعد أن أكمل حكما بالسجن لمدة 30 عاما، لكنه أضاف أن الرجال الذين خططوا للهجمات لم يتم محاكمتهم بعد.

وأضاف الموقع:"إن إطلاق سراح كروز ليون اليوم، بعد إتمامه عقوبته، يظهر تماسك النظام القانوني في كوبا. لكن لا يمكننا أن ننسى أن مخططي هذه الأعمال الإرهابية... عاشوا وماتوا في الولايات المتحدة دون المثول أمام العدالة".

وفي عام 1997، تم تفجير عدة فنادق وبارات في كوبا من جانب أعداء للحكومة الشيوعية بقيادة فيدل كاسترو، بهدف تقويض قطاع السياحة في الجزيرة. ولقى سائح إيطالي حتفه في أحد الهجمات.

وكانت التفجيرات قد دبرها على الأرجح لويس بوسادا كاريلس، وهو منفي كوبي كان يسعى للجوء في الولايات المتحدة عام 2005 وتوفي في 2018 دون أن يمثل للعدالة بسبب الهجمات.

ووقعت الهجمات في وقت كان فيه كاسترو يسعى لتطوير مصادر جديدة للدخل لحكومته التي كانت تعاني من آثار العقوبات الأمريكية وانهيار الاتحاد السوفيتي.