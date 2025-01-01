مخاطبات رسمية بجنوب السودان للدفع باستئناف إنتاج النفط المتوقف منذ فبراير

يخطط جنوب السودان لاستئناف إنتاج النفط بعد توقفه نتيجة تعرض خط الأنابيب، الذي يتيح نقله إلى السودان، لأضرار في فبراير الماضي بسبب النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي رسالة مؤرخة في 19 ديسمبر إلى رئيس شركة "دار للعمليات النفطية"، العضو في كونسورتيوم يدير إنتاج النفط في جنوب السودان، أكد المدير العام لهيئة النفط، كون جون أكوت: "تعلن وزارة النفط بموجب هذه الرسالة أن 30 ديسمبر 2024 سيشهد الاستئناف الرسمي لعمليات الإنتاج في المربعين 3 و7".- حسب وكالة فرانس برس

وطالب المدير العام لهيئة النفط الجنوب سوداني الشركة للمسارعة في الإعلان عن خططها لاستئناف الإنتاج.

ويساهم القطاع النفطي بنسبة 90% من عائدات جنوب السودان، وأدى هذا التوقف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ما انعكس بشكل سلبي على التضخم وقيمة العملة المحلية- حسب موقع قناة العربية.

وفي رسالة أخرى مؤرخة في 23 ديسمبر ، وموجهة إلى أعضاء آخرين في الكونسورتيوم، أشارت شركة "دار للعمليات النفطية" إلى قضايا عالقة قبل استئناف الإنتاج، مؤكدةً الحاجة إلى "مزيد من المناقشات". وأوضحت الرسالة أنه "بمجرد حل هذه القضايا بشكل مرضٍ، يمكن تحديد موعد نهائي لاستئناف العمليات والموافقة عليه".

مع إعلان انفصال جنوب السودان عن السودان في عام 2011 بعد عقود من الصراع مع الخرطوم، حصل جنوب السودان على 75% من احتياطيات النفط في السودان. لكن بصفته دولة غير ساحلية، يظل جنوب السودان معتمداً على البنية التحتية السودانية لتصدير نفطه.

قبل توقف الإنتاج، تجاوز إنتاج جنوب السودان 150 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وفقاً لبيانات شركة بريتيش بتروليوم للطاقة العالمية.