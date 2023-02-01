لافروف: الجزائر شريك لروسيا في مجال الطاقة والغاز

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا والجزائر شريكان في مجال الطاقة ليس في إطار “أوبك+” بل في منتدى الدول المصدرة للغاز أيضا.

وأكد لافروف، في تصريح لموقع "آر تي عربية"، أنه منذ فترة قريبة اتخذ "أوبك+" قرارا يؤكد النهج الموحد والمنسق لجميع المشاركين في هذه المنظمة تجاه تسوية سوق النفط والمنتوجات النفطية بشكل يستند فيه هذا السوق إلى الحفاظ على توازن مصالح المنتجين والمستهلكين.

يأتي هذا بعد أن أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا في مايو المقبل، كما أجرى تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية، تناولا خلالها آفاق التعاون في الطاقة.