طرح الفنان السوري وديع مراد كليب الجزء الثاني من كليب قمر الزمان، والذي حمل عنوان "ضحكاتك بترد الروح"، وذلك عبر قنواته وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالإضافة إلى مختلف منصات الموسيقى الرقمية، والقنوات الفضائية العربية.

وصوّر وديع مراد "قمر الزمان 2- ضحكاتك بترد الروح "، في لبنان، مع المخرج محمد أبو فلح، حيث شارك في هذا الكليب الممثل ميشال أبو سليمان في إطلالة خاصة، بعد أن شارك في الجزء الأول من الكليب الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدى 18 عاما حقق خلاله ملايين المشاهدات.

كليب "قمر الزمان 2 - ضحكاتك بترد الروح" كلمات علي الكوز، لحن الراحل يائل بشلاوي، توزيع فادي تمور، استديو عامر منصور، ميكس وماسترينج جوزيف كرم، وإنتاج Wadih Production AB وبالتعاون مع وتري.