انطلاق أولى فعاليات منتدى حقوق الطفل بالمنيا

قالت فاطمة الزهراء على مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة المنيا، إن المجلس القومى للطفولة والأمومة، نظم أول منتدى لدعم مشاركة الطفل في مكتبة مصر العامة، بالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل ورعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، ومحمد مصطفى منسق المجلس القومي للطفولة والأمومة وعددا من ممثلى المجلس القومى للطفولة والأمومة، وحمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة أمل عليوة مديرة مكتبة مصر العامة.

قال محمد مصطفى مدير برنامج منتدى حقوق الطفل، إنه المنتدى يهدف إلى التشاور والتعرف على التحديات التي تحول دون مشاركة الطفل ووضع الحلول والآليات للقضاء عليها وبناء قدراتهم، بالإضافة إلى دعم جهود مشاركة الطفل على كافة المستويات.

وأوضح، مدير برنامج منتدى حقوق الطفل، أن المنتدى يرتكز على عدة محاور، منها الخلفية القانونية لحقوق الطفل وحمايته من منظور قانوني "قانون الطفل، الدستور، والاتفاقيات الدولية"، والجهود الوطنية لدعم حق مشاركة الطفل والفجوات، وعرض منهجية عمل وأنشطة برنامج منتدى الطفل المصري، والوضع الحالي لمشاركة الطفل والتحديات التى تواجهه وسبل التغلب عليها، وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات الشريكة لدعم حق مشاركة الطفل.

قالت فاطمة الزهراء مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، إن المنتدى يدعم حق المشاركة وتعزيز قيم الانتماء والتسامح لدى الأطفال، بجانب إتاحة فرص التعبير عن الرأي والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بهم، وفقا لما ورد بالدستور المصري وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أنه يتم تأسيس المنتدى عن طريق الانتخاب الذي يشرف عليه الأطفال بأنفسهم، حيث يتم ترشيح الأطفال من كل الفئات ومن كل مراكز المحافظة وفقاً للمعايير الموضوعة.

وأضافت الزهراء، أن الترشح للإناث والذكور، وعدم التمييز على أساس الدين أو المستوى الاجتماعي أو المادي أو الثقافي أو التعليمي، وأن يكون السن من 12-16 عاما، ولديه الرغبة في المشاركة وحب العمل التطوعي والتواصل والعمل داخل فريق، بجانب الالتزام باللقاءات التدريبية والمعسكرات والاجتماعات، والتمثيل الجيد لجميع فئات الأطفال، وذلك لتأهيلهم للمشاركة والتعبير عن آرائهم فيما يخص قضاياهم، وتفعيل مبدأ المشاركة وهو حق أصيل من حقوق الطفل.

وأكدت فاطمة الزهراء، أن منتدى الطفل بالمنيا تم تأسيسه من خلال إجراء الانتخابات التى أشرف عليها الأطفال أنفسهم وفاز فيها عدد 15 طفل وطفلة، حيث تم ترشيحهم من كل الفئات ومراكز المحافظة وفقاً للمعايير الموضوعة، وفى نهاية المنتدى قدم السكرتير العام للمحافظة شهادات تقدير لكل الأطفال المشاركين وبعض الهدايا للأطفال.