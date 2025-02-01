رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام ليجانيس

فاز رايو فاليكانو على مضيفه ليجانيس بهدف نظيف مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ورفع رايو فاليكانو رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، بفارق 8 نقاط خلف أتلتيك بيلباو صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطتين خلف فياريال صاحب المركز الخامس، في انتظار باقي نتائج الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليجانيس عند 23 نقطة في المركز السادس عشر، وهو يبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

وسجل باتي سيس هدف المباراة الوحيد لرايو فاييكانو في الدقيقة 78.

وأكمل ليجانيس المباراة بتسع لاعبين بعد طرد سيرجيو جونزاليس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، وميجيل دي لا فوينتي في الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.