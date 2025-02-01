هنا الزاهد تعلق على لقطة ماكونهي في حفل جوى أووردز: مش عارفة عملت كده ليه

علقت الفنانة هنا الزاهد، على ردود الفعل التي أثيرت بعدما طلبت من النجم الأمريكي ماثيو ماكونهي، أن يساعدها أثناء صعودها لتسلم جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، وذلك خلال حفل جوائزJoy Awards بالمملكة العربية السعودية.

وشرحت خلال مقابلة مع برنامج «معكم منى الشاذلي» عبر شاشة «ON E»: الموقف قائلة: «كنت أتسلم جائزة في حدث كبير، وكنت خايفة جدًا أقع على وجهي، انشغلت طوال الطريق بالتفكير إزاي أطلع المسرح».

وأضافت: «الفستان ثقيل جدًا، يمكن 20 كيلو، قلت أنا هقع على وجهي، وأنا طالعة مد لي إيده، لكن مظهرتش في بداية الفيديو، فأنا رحت مديت ذراعي كله، مش عارفة ليه عملت كده، كنت أوفر أوي كأني بعوم».

وعلقت على بعض التعليقات الساخرة على الفيديو، والتي ذكرت أحدها «لو كان أستاذ فلان كان زمانك طلعتي رهوان»، قائلة «مرة في العمر الواحد يتبسط.. لقطة مهمة في حياتي جدًا».

وعبرت عن عشقها لأفلام ماكونهي، مازحة: «صديقي جدًا يا جماعة، وبيسأل عني كل يوم ويطمئن عليّ، وقال لي إنه بيحب الأفلام الكوميدية أكثر».